Antalyaspor'da, Ankaragücü mesaisi başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 17 Mayıs Çarşamba günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Beşiktaş maçının ardından üç gün izin kullanan kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde MKE Ankaragücü karşılaşması için bir araya geldi.



Akdeniz ekibi, günün ilk antrenmanını fitness salonunda gerçekleştirdi, ikinci idmanı ise akşam saatlerinde sahada yaptı.



Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.





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