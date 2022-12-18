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Antalya Toroslar, OGM Ormanspor'u devirdi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Antalya Toroslar Basketbol, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 79-68 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalya Toroslar, OGM Ormanspor'u devirdi!
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18 Aralık 2022 16:59
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Antalya Toroslar Basketbol, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 79-68 mağlup etti.

Salon: Turgut Özal

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız, Ömer Sarı

Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 24, Yağmur Yıldız 6, Fitzgerald 24, Wallace 15, Melike Bakırcıoğlu 2, Helin Boybeyi 8

OGM Ormanspor: Kübra Erat 3, Williams 23, Sera Özelçi 3, Damla Gezgin 5, Fatmanur Karakaş 7, Banu Şimşek 3, Gray 13, Nazlı Bircan Gökdemir 11

1. Periyot: 20-24

Devre: 37-44

3. Periyot: 53-53

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