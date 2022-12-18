Antalya Toroslar, OGM Ormanspor'u devirdi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Antalya Toroslar Basketbol, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 79-68 mağlup etti.
Salon: Turgut Özal
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız, Ömer Sarı
Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 24, Yağmur Yıldız 6, Fitzgerald 24, Wallace 15, Melike Bakırcıoğlu 2, Helin Boybeyi 8
OGM Ormanspor: Kübra Erat 3, Williams 23, Sera Özelçi 3, Damla Gezgin 5, Fatmanur Karakaş 7, Banu Şimşek 3, Gray 13, Nazlı Bircan Gökdemir 11
1. Periyot: 20-24
Devre: 37-44
3. Periyot: 53-53
Salon: Turgut Özal
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız, Ömer Sarı
Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 24, Yağmur Yıldız 6, Fitzgerald 24, Wallace 15, Melike Bakırcıoğlu 2, Helin Boybeyi 8
OGM Ormanspor: Kübra Erat 3, Williams 23, Sera Özelçi 3, Damla Gezgin 5, Fatmanur Karakaş 7, Banu Şimşek 3, Gray 13, Nazlı Bircan Gökdemir 11
1. Periyot: 20-24
Devre: 37-44
3. Periyot: 53-53
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