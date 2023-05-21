Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.



Corendon Airlines Park'taki mücadele 0-0 sona erdi.



Bu sonucun ardından Başakşehir 53, Antalyaspor 38 puana yükseldi.



Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı için haftayı maç yapmadan geçecek ve doğrudan 3 puan alacak. Antalyaspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Fredy'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırdı.



12. dakikada Ndao'nun pasında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Larsson'un şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan Larsson'un şutunda top, üstten auta çıktı.



18. dakikada Fernando'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla kaleye gönderdiği şuta müdahale eden kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



49. dakikada Berkay Özcan'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kornere gönderdi.



51. dakikada Adnan Januzaj'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere çeldi.



58. dakikada Wright'ın ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Muhammed Şengezer topu kornere gönderdi.



61. dakikada Fredy'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



83. dakikada Larsson'un pasında ceza sahasında topla buluşan Nakajima'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.



Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşcıoğlu, Hakan Yemişken



Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Dk. 37 Emrecan Uzunhan), Cemali Sertel, Erdal Rakip, Fernando, Ndao (Dk. 64 Doğukan Sinik), Fredy (Dk. 64 Nakajima), Larsson, Wright (Dk. 81 Bertuğ Yıldırım)



Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk. 72 Ayberk Kaygısız), Leo Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin (Dk. 88 Lucas Lima), Biglia, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner (Dk. 34 Serdar Gürler), Berkay Özcan (Dk. 87 Figueiredo), Adnan Januzaj, Keny



Sarı kartlar: Dk. 73 Biglia, Dk. 90+3 Ayberk Kaygısız (Medipol Başakşehir)



