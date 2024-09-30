Antalya'da Fred resitali!

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçına yedek başlayan ve ikinci yarıda oyuna girip maçı değiştiren Fred yine farkını gösterdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Antalya'da Fred resitali!
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30 Eylül 2024 10:06
Fenerbahçe'de Fred, 2-0 kazanılan Antalyaspor maçında adeta resital sundu.

Antalya deplasmanında maça yedek başlayan ve ikinci yarıda oyuna girip maçı değiştiren Fred yine farkını gösterdi.

İlk golde Tadic'e enfes bir asist yapan Brezilyalı yıldız maç boyunca tam 7 kez top kazandı.

FRED VARKEN DAHA RAHAT KAZANIYOR

Bu arada Fred'siz 14 maçta 2.21 puan ortalaması olan Kanarya, Fred varken daha rahat kazanıyor.

30 MAÇTA 256 GALİBİYET

Tecrübeli orta saha oynarken 2.70'lik bir maç başı ortalaması meydana geliyor. Fenerbahçe'nin Fred'in oynadığı 30 maçta 26 galibiyet alması da dikkatlerden kaçmadı. 

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