Antalya Başkanı Öztürk: Abdullah Avcı olacak gibi

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Abdullah Avcı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Antalya Başkanı Öztürk: Abdullah Avcı olacak gibi
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02 Kasım 2020 22:26
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Abdullah Avcı ile anlaşmaya varmak üzere olduklarını açıkladı.

"Abdullah Avcı'nın olması lazım" diyen Antalyaspor Başkanı Öztürk, "Yeni teknik direktör arayışları hakkında da konuşan Ali Şafak Öztürk "Abdullah Avcı görüştüğümüz hocalardan bir tanesi. Bizim takım bu, gençlerle de oynuyoruz. Gelen hoca buna göre gelsin. Aykut Kocaman ile görüşmedik. Abdullah Avcı dışında da opsiyonlarımız var ama Abdullah Avcı büyük ihtimalle olması lazım ama bakalım" dedi.



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