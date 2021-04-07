Ankaragücü'nün seri hedefine Konya çelmesi!

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Konyaspor, Ankaragücü'nü ağırladı.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Konuk ekip Ankaragücü'nün golünü 65. dakikada Badji attı. Konyaspor'un golünü ise 76. dakikada Shengelia kaydetti.



Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Konyaspor, 40 puanla 11. sırada yer aldı. 2 maçtır kaybetmeyen Ankaragücü ise 33 puanla 15. sırada yer buldu.



Konyaspor, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



27. dakikada Paintsil'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.



32. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına ortasında, Skubic'in dokunuşunda top yandan auta gitti.



45+1. dakikada Paintsil'in ceza sahasına pasında, Borven'in vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Endri Çekiçi'inin şutu yandan auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Badji'nin sert şutunda, kaleci Sehic topa güçlükle hakim oldu.



61. dakikada Paintsil'in sağ kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Alper Potuk'un kafa vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.



65. dakikada konuk ekip öne geçti. Pinto rakip yarı sahasından getirdiği topta, Badji ile paslaştı. Pozisyonun devamında Badji, ceza sahası içinde boşta kalan topu ağlara gönderdi: 0-1



70. dakikada Jevtovic rakipten kazandığı topu, ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.



76. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Rahmanovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Shengelia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'a çarparak ağlara gitti: 1-1



90+2 dakikada Guilherme'nin ceza sahasına pasına iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye



Hakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Özgür Ertem



İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Bytyqi (Dk. 88 Kravets), Milosevic (Dk. 74 Rahmanovic), Sekidika (Dk. 63 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 74 Daci)



MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ (Dk. 90+3 Erdi Dikmen), Endri Çekici (Dk. 82 Geraldo), Borven, Alper Potuk (Dk. 89 Lobjanidze), Paintsil (Dk. 89 Diousse), Badji (Dk. 82 Voca)



Goller: Dk. 65 Badji (MKE Ankaragücü), Dk. 76 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 4 Hadziahmetovic, Dk. 51 Sekidika (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 83 Kitsiou (MKE Ankaragücü)



