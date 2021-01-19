Ankaragücü'nde sakatlardan haber var

Süper Lig'in 20. haftasında 21 Ocak Perşembe günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarına start verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ankaragücü'nde sakatlardan haber var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2021 20:20
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 20. haftasında 21 Ocak Perşembe günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan diğer futbolcular ise daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Polonyalı stoper Michal Pazdan, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Stelios Kitsiou ve Cebrail Karayel, tedavileri sonrası kendileri için hazırlanan program dahilinde saha çalışmaları yaptı.

MKE Ankaragücü'nde Kasımpaşa karşılaşması öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için