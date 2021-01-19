Ankaragücü'nde sakatlardan haber var

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 20. haftasında 21 Ocak Perşembe günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.



Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan diğer futbolcular ise daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.



Polonyalı stoper Michal Pazdan, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Stelios Kitsiou ve Cebrail Karayel, tedavileri sonrası kendileri için hazırlanan program dahilinde saha çalışmaları yaptı.



MKE Ankaragücü'nde Kasımpaşa karşılaşması öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor.



