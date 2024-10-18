Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Ankaragücü 3-0 kazandı.



Maçta ev sahibi Yeni Malatyaspor olmasına rağmen müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynandı.



Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller 10, 39 ve 90+2. dakikalarda Riad Bajic, Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'den(P) geldi.



Bu galibiyetle birlikte Ankaragücü, ligdeki puanını 13'e çıkarırken Malatyaspor puan silme cezası sebebiyle -3 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Ankaragücü, Kocaelispor'u ağırlayacak. Malatyaspor, Ümraniye deplasmanına gidecek.