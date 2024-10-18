Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3 golle geçti

Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3 golle geçti
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18 Ekim 2024 21:56
Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Ankaragücü 3-0 kazandı.

Maçta ev sahibi Yeni Malatyaspor olmasına rağmen müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller 10, 39 ve 90+2. dakikalarda Riad Bajic, Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'den(P) geldi.

Bu galibiyetle birlikte Ankaragücü, ligdeki puanını 13'e çıkarırken Malatyaspor puan silme cezası sebebiyle -3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Ankaragücü, Kocaelispor'u ağırlayacak. Malatyaspor, Ümraniye deplasmanına gidecek.
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