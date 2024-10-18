Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Ankaragücü 3-0 kazandı.
Maçta ev sahibi Yeni Malatyaspor olmasına rağmen müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller 10, 39 ve 90+2. dakikalarda Riad Bajic, Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'den(P) geldi.
Bu galibiyetle birlikte Ankaragücü, ligdeki puanını 13'e çıkarırken Malatyaspor puan silme cezası sebebiyle -3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Ankaragücü, Kocaelispor'u ağırlayacak. Malatyaspor, Ümraniye deplasmanına gidecek.
Maçta ev sahibi Yeni Malatyaspor olmasına rağmen müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller 10, 39 ve 90+2. dakikalarda Riad Bajic, Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'den(P) geldi.
Bu galibiyetle birlikte Ankaragücü, ligdeki puanını 13'e çıkarırken Malatyaspor puan silme cezası sebebiyle -3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Ankaragücü, Kocaelispor'u ağırlayacak. Malatyaspor, Ümraniye deplasmanına gidecek.