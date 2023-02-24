Ankaragücü'nden eski yıldızına kanca!

Düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü, 6. transfere hazırlanıyor.



Sol bek Hasan Ali Kaldırım, B.Hersekli orta saha Dokanovic, Kongolu santrfor Oko, Angolalı ofansif kanat Milson ile Fransız sağ bek Kwateng'i alan sarı-lacivertliler, yollarını ayırdığı Jese ve Macheda'nın yerine eski golcüsü Rodrigues'i düşünüyor.



Bonservisi D.Kiev'deki ve S.Arabistan'da Al Wehda'da kiralık oynayan 27 yaşındaki Portekiz asıllı Lüksemburg'lu golcünün transferinde önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Milli takımımıza karşı da oynayan ve 1 gol atan Rodrigues, Al Wehda'da 12 maçta 2 gol kaydetti.



2019- 20 devre arasında geldiği Ankaragücü'nde 11 maçta 6 gol, 2 asistle iz bırakan tecrübeli forvet, geçen sezon da 1. Lig ekibi Eyüp'te 1.5 ay ter dökerken, 5 maçta 3 gol, 2 asist yaptı.





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