Andrea Poli: 'Yüreğimizi ortaya koyduk'

Antalyasporlu orta saha oyuncusu Andrea Poli, Trabzonspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı kazanmayı çok istediklerini söyeleyen Poli, "Çok iyi bir futbol oynadık, kendimizle gurur duymalıyız. Yüreğimizi sahaya koyduk. Bu maçı kazanmayı çok istedik. Takımımız ve arkadaşlarımız için mutlu oldum. Bu galibiyeti hocamıza armağan ediyorum" dedi.









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