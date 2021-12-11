Andrea Poli: "Yüreğimizi ortaya koyduk"

Antalyasporlu Andrea Poli, Trabzonspor'u 2-1 yendikleri maç sonrasında çok iyi oynadıklarını ve galibiyeti çok istediklerini dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Andrea Poli: 'Yüreğimizi ortaya koyduk'
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11 Aralık 2021 21:27
Andrea Poli
Andrea Poli
Antalyaspor
Antalyasporlu orta saha oyuncusu Andrea Poli, Trabzonspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanmayı çok istediklerini söyeleyen Poli, "Çok iyi bir futbol oynadık, kendimizle gurur duymalıyız. Yüreğimizi sahaya koyduk. Bu maçı kazanmayı çok istedik. Takımımız ve arkadaşlarımız için mutlu oldum. Bu galibiyeti hocamıza armağan ediyorum" dedi.

 


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