Anderson Talisca için özel strateji

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Yönetimi,ile ilgili tüm transfer gelişmelerini yakından takip ediyor. Sezon sonu Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldız için Benfica'ya yapılan teklifler mercek altında tutuluyor.Siyah-beyazlılar, Talisca'nın durumuna şampiyonluk yarışıyla bağlantılı şekilde yaklaşıyor. Benfica ile 2 yıl önce yapılan sözleşmeye göre 31 Mayıs'a kadar 21 milyon euro ödeyerek yetenekli futbolcunun bonservisini satın alma opsiyonu bulunan Beşiktaş Yönetimi, ligde üst üste üçüncü şampiyonluğun elde edilmesi halinde somut adımlar atmaya hazırlanıyor.Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne önümüzdeki sezon üçüncü kez doğrudan katılma hakkı kazanılması durumunda iki yıldız oyuncu transferi yapmayı planlıyor. Bu isimlerden birinin de Talisca olması düşünülüyor. Fenerbahçe zaferiyle zirveye ortak olan Beşiktaş, rakiplerinin önünde şampiyonluğa ulaşırsa Talisca dosyasını Mayıs ayında açacak. Şampiyonluğun kaçması halinde ise büyük bonservis bedeli ödeyerek yıldız oyuncu transferi yapma düşüncesi rafa kaldırılacak.Bu arada devre arası transfer döneminde Çin piyasasının gözde isimlerinden olan 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Monaco'nun da radarına girdi. Portekiz basınında çıkan haberlerde Fransız ekibinin şimdiden Benfica ile görüşmelere başladığı iddia edildi. O Jogo gazetesi, Beşiktaş'ın 31 Mayıs'a kadar satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Monaco'nun, Talisca'yı renklerine bağlamak istediği savunuldu.Beşiktaş'ın Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca geride kalan dönemde siyah-beyazlı formayla 66 resmi maça çıkarken, 31 kez rakip fileleri havalandırdı. Süper Lig'de 22, Şampiyonlar Ligi'nde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 kez golle buluşan Brezilyalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gole imza attı.