Anadolu Efes'ten bir transfer daha: Egehan Arna!

THY EuroLeague'de son iki sezonun şampiyonu olan Anadolu Efes, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.



Transfere hızlı bir giriş yapan Anadolu Efes, CSKA Moskova'dan Will Clyburn, Maccabi Tel Aviv'den Ante Zizic ve Pınar Karşıyaka'dan Amath M'Baye ile kadrosunu takviye etmişti. Anadolu Efes'in son hamlesi ise milli oyuncu Egehan Arna oldu.



Anadolu Efes, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Kariyerinde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten 25 yaşında olan 2.02 metre boyundaki Egehan Arna, Egehan, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 30 maçta ortalama 27.5 dakika süre alırken 13.2 sayı, yüzde 39.5 3 sayı, 4.4 ribaund, 3.3 asist, 1.0 top çalma, 13.3 verimlilik puanı ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta ortalama 26.5 dakika sahada kalırken 10.3 sayı, yüzde 42.9 3sayı, 2.7 ribaund, 1.8 asist istatistikleriyle katkı vermişti.





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