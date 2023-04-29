Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston kaza geçirdi

Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston kaza geçirdi
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29 Nisan 2023 14:01
Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.   Talihsiz bir kaza geçiren Bryant Dunston'ın hayati tehlikesinin olmadığı ortaya çıktı. Vücudunda yaralar olan Bryant Dunston müşhade altında tutulacak.

Anadolu Efes Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır." denildi.

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ise yıldız ismin fotoğrafını paylaşarak "Bryant Duston'ın sağlık durumu iyi. Bugün hastanede müşahede altında tutulacak. Çök geçmiş olsun hepimize." ifadelerini kullandı.

Sporx ailesi olarak Bryant Dunston'a ve Anadolu Efes'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

 



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