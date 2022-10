Anadolu Efes, AS Monaco'ya konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşı karşıya gelecek.



Monako'daki Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.



Avrupa Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon organizasyondaki ilk maçında Kızılyıldız mts'yi 72-59 yendi.



AS Monaco ise ilk müsabakasında Virtus Segafredo Bologna'yı 83-66 mağlup etti.



Avrupa kupalarındaki 769. maç



Anadolu Efes, AS Monaco karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 769. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 768 karşılaşmanın 439'unu kazandı, 329'unda ise mağlup oldu.



Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 520 maçta 282 galibiyet, 238 mağlubiyet yaşadı.





