Ampute Milli Takımımız dünya ikincisi oldu!

Turcell'in ana sponsorluğunda Ampute Milli Takımımız, Dünya Kupası finalinde penaltılarda Angola'ya 5-4 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci tamamladı.



Karşılaşmanın normal süresinden gol sesi çıkmadı ve uzatma bölümlerine geçildi. Uzatma devrelerinin ardından mücadele penaltılara kaldı.



Millilerde Osman, dördüncü penaltı atışından yararlanamadı ve hiç kaçırmayan Angola, karşılaşmayı 5-4 kazanan dünya şampiyonu oldu.



"HAKKINIZI HELAL EDİN"



Milli takımın kaçan penaltısını kullanan kaptan Osman Çakmak maç sonrasında " Şampiyon olamadık ve en büyük sorumlusu benim. Türk halkı hakkını helal etsin" dedi.



🇹🇷 Ampute Milli Futbol Takımımızın Dünya ve Avrupa'daki başarıları



🏆 2017 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu

🥈2018 Dünya Kupası ikinciliği

🥈 2008 Avrupa Şampiyonası ikinciliği



🥉 2007, 2010, 2012, 2014 Dünya Kupası üçüncülüğü pic.twitter.com/RRuJyrmJen



— Sporx (@sporx) 5 Kasım 2018