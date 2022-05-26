Ampute futbolda sezon tamamlandı!

Ampute futbolda 1. Lig 2021-2022 sezonu tamamlandı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14. hafta erteleme maçında Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ile Başakşehir Ampute Spor Kulübü, Kayseri'de karşılaştı.



Başakşehir Ampute Spor Kulübü'nü 6-2 yenen Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, ligi ikinci sırada tamamladı ve Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı.



Daha önce ligi ilk sırada tamamlayan Alves Sigorta Ampute Spor Kulübü Süper Lig'e çıkmayı garantilemişti.





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