Amir geri dönüyor!

Beşiktaş'ta orta saha da önemli gelişmeler yaşanıyor. Jean Onana, Cher Ndour ve Al-Musrati'nin ayrılması siyah beyazlı takımı bu bölgeye takviye yapmaya zorladı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Yönetimin Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderilen Amir Hadziahmetovic'i geri çağıracağı öğrenildi.İki kulüp arasındaki anlaşmada bu yönde özel bir madde bulunuyor.
PERFORMANSI
Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon Rizespor formasıyla 22 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
Yönetimin Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderilen Amir Hadziahmetovic'i geri çağıracağı öğrenildi.İki kulüp arasındaki anlaşmada bu yönde özel bir madde bulunuyor.
PERFORMANSI
Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon Rizespor formasıyla 22 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.