Amir geri dönüyor!

Beşiktaş'ta Al Musrati ve Cher Ndour ile yolların ayrılmasının ardından Amir Hadziahmetovic'i geri çağıracağı öğrenildi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Instagram
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Amir geri dönüyor!
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05 Şubat 2025 10:31
Son güncelleme 05 Şubat 2025 10:32
Beşiktaş'ta orta saha da önemli gelişmeler yaşanıyor. Jean Onana, Cher Ndour ve Al-Musrati'nin ayrılması siyah beyazlı takımı bu bölgeye takviye yapmaya zorladı.

Yönetimin Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderilen Amir Hadziahmetovic'i geri çağıracağı öğrenildi.İki kulüp arasındaki anlaşmada bu yönde özel bir madde bulunuyor.

PERFORMANSI

Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon Rizespor formasıyla 22 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
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