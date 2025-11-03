03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Alvaro Morata, Como'da dip yaptı!

Galatasaray'dan sonra Como'ya transfer olan Alvaro Morata, İtalyan ekibinde 12 maçta gol atamadı. Morata, son olarak Napoli maçında penaltı kaçırdı.

calendar 03 Kasım 2025 13:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Alvaro Morata, Como'da dip yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'dan sonra Como'ya transfer olan Alvaro Morata, İtalyan ekibinde adeta dip yaptı.

Como forması altında 12 maçta süre bulan Morata, gol sevinci yaşayamadı. Morata, bu maçlarda 1 asistle skor katkısı verdi.

İspanyol futbolcu, son olarak Napoli ile oynanan ve 0-0 sona eren maçta penaltıdan yararlanamadı. 32 yaşındaki futbolcu, penaltıda kaleci Vanja Savic'i geçemedi.


Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, Napoli maçında penaltı kaçıran Morata ile ilgili konuştu. Takımın gelişimine de dikkat çeken İspanyol teknik adam, "Hata yapabilir, bu futbolun bir parçası. Önemli olan tek şey sonuç değil." sözlerini sarf etti.

Como, Morata transferi için Galatasaray ve Milan ile anlaşmış ve deneyimli futbolcuyu Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.