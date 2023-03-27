Altınordu'nun konuğu Denizlispor

Spor Toto 1'inci Lig'de evindeki Tuzlaspor zaferinin ardından deplasmanda lider Samsunspor'a 2-0 yenilerek tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Altınordu, salı günü Ege derbisinde düşme hattında yer alan Altaş Denizlispor'u konuk edecek.



Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 29'uncu hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın biletleri VIP 200, numaralı 50, misafir tribün 40 TL'den satışa sunuldu.



Ligde 20 puanla düşme hattının 1 basamak üzerinde 16'ncı sırada yer alan İzmir temsilcisi ile 17 puanlı 18'inci sıradaki Denizli ekibi kümede kalma yolunda çok kritik bir mücadele verecek. Denizlispor'da Giray Bulak'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Kemal Kılıç, takımın başındaki ilk sınavına çıkacak.



Altınordu'da cezalı Erdi ve Emirhan ile sakat Selim forma giyemeyecek. Denizlispor'da sakatlığı süren Emre Sağlık görev yapamayacak.





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