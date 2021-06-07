Altekma, Altay Mustafa Demirci'yi transfer etti

Efeler Ligi temsilcisi Altekma, Altay Mustafa Demirci'yi transfer etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altekma, Altay Mustafa Demirci'yi transfer etti
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07 Haziran 2021 15:52
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 22 yaşındaki smaçör Altay Mustafa Demirci'yi kadrosuna dahil etti.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, Berkant Mit ve Emir Pınar gibi iki genç yeteneği takımda tuttuktan sonra Altay Mustafa Demirci ile gençlik aşısının sürdüğünü aktardı.

Demirci'yi takıma kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tendik, "Anne ve babası eski voleybolcu olan Altay, tam bir voleybolcu aileden geliyor. Fizik gücü yüksek, yetenekli, genç bir oyuncu olan Altay'a 'hoş geldin' diyor, Altekma ailesiyle güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Voleybola Arkas Spor altyapısında başlayan Demirci, 2019-2020 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediye ve geçen sezon da Solhanspor'da Efeler Ligi tecrübesi yaşadı.

 

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