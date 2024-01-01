Altaylı Eren'e Eyüpspor kancası

1'inci Lig'de devre arasına son basamakta giren Altay'da forma giyen sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a lider Eyüpspor'un talip olduğu öğrenildi.



Sezon başında sözleşmesini uzatmaması nedeniyle kadro dışı kaldıktan sonra yönetimle el sıkışıp takıma geri dönen 22 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlığın da etkisiyle ligde 5 müsabakada 396 dakika süre bulabildi.



Adı daha önce Beşiktaş'la anılan ancak sezon başında Hatayspor'un talip olduğu Eren, düşük bir bonservis teklifi gelmesi üzerine yuvada kalmıştı. Altay altyapısından yetişen ve Siyah-beyazlı formayla Süper Lig tecrübesi de bulunan genç oyuncu için cazip bir teklif gelmesi halinde yönetimin oyuncunun satışına onay vermesi bekleniyor.





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