Altay'da 2 transfer birden

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Erhan Çelenk ve Jovan Blagojevic ile anlaştı.

Haber; AA
Altay'da 2 transfer birden
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2020 15:45
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Erhan Çelenk ile anlaştı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Akhisarspor forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Erhan Çelenk ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. 

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Jovan Blagojevic'i transfer etti. Altay Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon Osmanlıspor forması giyen orta saha oyuncusu Johan Blagojevic ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

 




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için