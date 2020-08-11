Altay'da 2 transfer birden

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Erhan Çelenk ile anlaştı.Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Akhisarspor forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Erhan Çelenk ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Jovan Blagojevic'i transfer etti. Altay Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon Osmanlıspor forması giyen orta saha oyuncusu Johan Blagojevic ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.