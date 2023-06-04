Altay pazartesi genel kurula gidiyor

Spor Toto 1.Lig'de 2022-2023 sezonunu 40 puanla 12'nci sırada tamamlayan Altay pazartesi olağa genel kurula gidecek

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Altay pazartesi genel kurula gidiyor
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04 Haziran 2023 14:51
Spor Toto 1.Lig'in İzmir temsilcilerinden Altay, pazartesi günü genel kurula gidiyor.

İzmir Atatürk Stadı içinde bulunan İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek kongre saat 18.30'da başlayacak.

Altay'da başkanlık için henüz resmi bir aday çıkmadı. Mevcut Başkan Ayhan Dündar'ın ise son ana kadar bekleyeceği, aday çıkmazsa tek liste ile seçime gireceği ifade edildi.  
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