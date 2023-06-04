Altay pazartesi genel kurula gidiyor

Spor Toto 1.Lig'in İzmir temsilcilerinden Altay, pazartesi günü genel kurula gidiyor.



İzmir Atatürk Stadı içinde bulunan İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek kongre saat 18.30'da başlayacak.



Altay'da başkanlık için henüz resmi bir aday çıkmadı. Mevcut Başkan Ayhan Dündar'ın ise son ana kadar bekleyeceği, aday çıkmazsa tek liste ile seçime gireceği ifade edildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ