2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde konuk olduğu lider Sarıyer'e 4-1 mağlup olan düşme hattındaki Altay, üst üste 4'üncü mağlubiyetini alırken bu periyotta zirve yarışı veren rakiplerinden puan koparamadı.
Siyah-beyazlılar son 6 karşılaşmada Batman Petrol Spor, 1461 Trabzon FK, Adana 01 FK (D), Altınordu ve Sarıyer'e (D) boyun eğip 5 kez sahadan eli boş ayrılıp sadece ateş hattındaki rakibi Karaköprü Belediye Spor'u (D) dize getirdi.
Lige tutunma barajının 7 puan gerisinde 18 puanda kalan Altay, kümede kalma yarışındaki rakipleri Karaköprü'nün 20, Kepez Spor'un ise 25 puanda kalmasıyla teselli buldu. İzmir temsilcisi son 4 maçta 13 gol yerken, 3 gol atabildi. Siyah-beyazlılar bayram tatili sonrası Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galibiyet elde ederek 3 puan kazanacak.
İzmir ekibi bir sonraki maçına 16 gün sonra 12 Nisan'da İnegölspor deplasmanında çıkacak.
Altay'ın gücü zirveye yetmedi
Kümede kalma mücadelesi veren Altay, Sarıyer mağlubiyetiyle üst üste 4. yenilgisini aldı.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde konuk olduğu lider Sarıyer'e 4-1 mağlup olan düşme hattındaki Altay, üst üste 4'üncü mağlubiyetini alırken bu periyotta zirve yarışı veren rakiplerinden puan koparamadı.
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