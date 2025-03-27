Altay'ın gücü zirveye yetmedi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde konuk olduğu lider Sarıyer'e 4-1 mağlup olan düşme hattındaki Altay, üst üste 4'üncü mağlubiyetini alırken bu periyotta zirve yarışı veren rakiplerinden puan koparamadı.



Siyah-beyazlılar son 6 karşılaşmada Batman Petrol Spor, 1461 Trabzon FK, Adana 01 FK (D), Altınordu ve Sarıyer'e (D) boyun eğip 5 kez sahadan eli boş ayrılıp sadece ateş hattındaki rakibi Karaköprü Belediye Spor'u (D) dize getirdi.



Lige tutunma barajının 7 puan gerisinde 18 puanda kalan Altay, kümede kalma yarışındaki rakipleri Karaköprü'nün 20, Kepez Spor'un ise 25 puanda kalmasıyla teselli buldu. İzmir temsilcisi son 4 maçta 13 gol yerken, 3 gol atabildi. Siyah-beyazlılar bayram tatili sonrası Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galibiyet elde ederek 3 puan kazanacak.



İzmir ekibi bir sonraki maçına 16 gün sonra 12 Nisan'da İnegölspor deplasmanında çıkacak.



