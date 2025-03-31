Altay'ın en golcüsü Onur Efe

Düşme hattından çıkma mücadelesi veren Altay'da genç kanat oyuncusu Onur Efe, 5 golle takımın en skorer ismi oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'ın en golcüsü Onur Efe
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31 Mart 2025 15:13

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı 4 mağlubiyetle düşme hattından kurtulamayan Altay'da genç kanat oyuncusu Onur Efe siyah-beyazlı takımın en skorer oyuncusu olarak dikkat çekti.

Son olarak İzmir ekininin deplasmanda lider Sarıyer'e 4-1 yenildiği karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden 22 yaşındaki futbolcu toplam gol sayısını 5'e çıkardı.

Bu sezon daha önce Onur'un gol attığı İnegölspor (2), Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Beykoz Anadoluspor müsabakalarını kazanan Altay, ilk kez sahadan eli boş ayrıldı. Siyah-beyazlı ekipte gol sıralamasında Onur Efe'yi 3'er golle Ali Kızılkuyu, Deniz Kadah ve Murat Uluç takip ediyor.

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