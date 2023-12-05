Altay'da Özkan Kılıç ayrıldı

1'inci Lig'de son sıradan kurtulamayan Altay'da Yardımcı Antrenör Özkan Kılıç görevinden ayrıldı.



Futbol okullarında göreve başlayıp altyapıda tüm yaş kategorilerinde çalıştıktan sonra A takımda Sinan Kaloğlu, Tuna Üzümcü ve Djilali Bahloul'un yardımcısı olan Özkan Kılıç, son olarak Serkan Afacan'ın dümene geçmesiyle kulüple vedalaştı. Son 1.5 sezonda A takım teknik ekibinde yer alıp bu sezon Bodrum FK, Giresunspor (D) ve Ümraniyespor maçlarında teknik adam olarak sahaya çıkan Kılıç'ın kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı aldığı bildirildi.

"Üstlendiğimiz bu kutsal görevden elimizden geleni yapmaya çalıştık" diyen Özkan Kılıç, "Beni bu göreve layık gören sayın başkan ve çok değerli yönetim kuruluna, beraber çalıştığım Sinan Kaloğlu ve Djilali Bahloul hocama, tüm ekip arkadaşlarıma, oyuncularımıza ve personelimize çok teşekkür ederim. Taraftarı olduğum kulüpte Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda teknik direktör olarak sahaya çıkmak benim için çok büyük gurur ve onur kaynağı oldu. Bu bir veda değil. Elbet bir gün kutsal görevde tekrardan buluşmak üzere" mesajı verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü Tur'da Aliağa Futbol'u 2-1'lik skorla eleyen Altay, yarın 4'üncü Tur mücadelesinde 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Maçın biletleri VIP B 1308, VIP A-C 654, numaralı 109, maraton ve misafir tribün 54.5 TL'den satışa sunuldu. Ligde son 7 maçını kaybedip 12 haftadır kazanamayan siyah-beyazlılar kupada tur atlayarak pazartesi günü evinde oynayacağı Boluspor maçı öncesi moral bulmak istiyor.