Altay'da karar günü: Patron belli oluyor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da şirketleşme kararı sonrası futbol şubesine talip olan yatırımcı grubu salı günü Altay Şirketleşme Komisyonu ve yönetimiyle bir araya gelecek. Taraflar arasında anlaşması durumunda 110 yaşındaki Altay'ın futboldaki yeni patronları belli olacak.



Toplam borcu 685 milyon TL olan Altay'ın futbol şubesini devralmak isteyen yatırımcı gruptaki 10 kişinin ismi de belli oldu. Futbol Menajeri Ömer Özen'in organize ettiği ve kendisinin de yer aldığı yatırımcı grubunda Melik Ramisoğlu, Mustafa Öztürk, Nini Varshanidze, Irakli Chakhvadze, Ali Aslan, Mehmet Kaplan, Gürkan Gür, Özkan Seymen ve Hamdi Pakkanlılar'ın yer aldığı öğrenildi. Altay'da devir sözleşmesinin imzalanması durumunda profesyonel futbol şube ve altyapı bu grubun sorumluluğuna geçecek.



Kulübü devralmaları halinde ilk işlerinin transfer yasağını açmak için harekete geçmek olacağını dile getiren Ömer Özen, "Eski yabancı oyuncularla alacakları konusunda temaslara başladık. Transferin önünü açıp gerekli takviyeleri yaparak Altay'ı 1'inci Lig'e çıkarmak istiyoruz. İç transferde takımın tecrübeli oyuncularıyla yola devam etmek istiyoruz. En zor dönemde vefa örneği gösterip Altay'ı bırakmayan oyuncuların bizimle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dış transfer için görüştüğümüz oyuncular da var. Hedefimiz genç ve kaliteli oyuncuları transfer edip etkili bir takım kurmak" diye konuştu.



Henüz saati netleşmeyen toplantının kulüp tesislerinde basına kapalı olarak yapılacağı öğrenildi. Anlaşma sağlanırsa devir işlemlerinin de kısa sürede gerçekleşeceği bildirildi.



TAŞPINAR: "BÜTÜN İŞLEMLER HAZIR"



Altay'ın eski başkanlarından Ahmet Taşpınar, yatırımcı grubun kendileriyle görüşme isteğini doğruladı. Bu grupla yaklaşık 1 aydır temas halinde olduklarını belirten Taşpınar, "Şirketleşme Komisyonu olarak şimdiye kadar bir açıklama yapmadık. Görüşme yapmak istedikleri doğru. Toplantının yeri ve saati belli değil. Kulüp Başkanı Süleyman Özkaral'ın yanı sıra komisyon olarak biz de toplantıda bulunacağız. Daha önce Ömer Özen'le bir ön görüşme yapıldı. Hala kesinleşen bir şey yok. Yatırımcı arkadaşlar gelsin, bir araya gelelim. Bütün işlemler hazır. Yönetim de haberdar bu konudan. Kulüp dışında bir yerde görüşme olmaz. İmza aşamasına gelirsek bir basın toplantısı yaparız" dedi.





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