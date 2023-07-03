Altay'da İbrahim Akın gençlerden sorumlu!

Altay'da gençlik gelişim sorumluluğu görevine İbrahim Akın getirildi.



Altay Kulübünden yapılan açıklamada, İbrahim Akın için Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Altay Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Oğuz Yavaş, siyah-beyazlı kulübün yetiştirici kimliğinin en büyük armağanlarından birisi olan İbrahim Akın'ın tekrar kulüpte görev almasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.



İbrahim Akın ise Altay'da görev almanın, hizmet etmenin Altaylılar için büyük gurur olduğunu belirtti.



Teknik direktör Tuna Üzümcü ve yardımcı antrenör Fatih Egedik'le birlikte futbol oynadıklarını hatırlatan Akın, şunları kaydetti:



"Futbolcu olarak A takıma yükselmenin ne denli büyük bir gurur olduğunu en iyi bilenlerdeniz. Tuna hocamız ile koordineli bir çalışma içinde olacağız. Tek amacımız akademi takımlarımızda yer alan futbolcu evlatlarımızın gelişimine yardımcı olmak, onların seviyelerini yükseltmek ve en önemlisi Altaylılık kültürünü aşılamak olacaktır."



Altay Teknik Direktör Tuna Üzümcü de İbrahim Akın'ın kulüp için çok değerli bir isim olduğunu belirterek, "Bizler hepimiz Büyük Altay armasına uzun yıllar hizmet veren bu ailenin içerisinde yetişen insanlarız. Hep birlikte akademi takımımızdan A takımımıza genç kardeşlerimizi yetiştirerek öncelikle Büyük Altayımıza ve ülke futboluna hizmet etmelerine yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.





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