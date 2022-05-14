Altay'da başkanlık kulisleri sıklaştı

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Altay'da genel kurula az bir süre kala yönetim oluşturma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.



MUSTAFA DENİZLİ KABUL ETMEDİ



Camianın kulübün efsanesi olarak başkanlık için ön plana çıkardığı isim olan Mustafa Denizli, İzmir'e gelerek Yüksek Divan Kurulu ile görüştü. Ancak İstanbul'daki iş yoğunluğunu gerekçe gösteren 72 yaşındaki spor adamı teklifi kabul etmedi.



Siyah-beyazlılar Denizli'yi ikna çabalarını sürdürürken, henüz bir yönetim oluşturamayan camia kongreye iki gün kala B planını devreye soktu. Daha önce teklif götürülen Prof. Dr. Ahmet Çoker ile Namık Marmara'nın da başkanlığa sıcak bakmadığı öğrenildi. Bunun üzerine divanın önemli isimleri Murat Bora Dülger ve Eyüp Necimoğlu isimlerinin üzerine yoğunlaştı.



SÜPER LİG'E ÇIKARMIŞTI



Altay'a 2020-21 sezonunda gelen ve Play-Off'tan takımı Süper Lig'e çıkararak büyük bir gurur yaşatan Mustafa Denizli, bu sezon 20 hafta takımı çalıştırıp olaylı bir şekilde kulüpten ayrılmıştı. 13 haftadır üst üste maç kazanamayan 72 yaşındaki teknik adamın kulüpten ayrılışı, taraftarlar ile istifa eden başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun arasını açmıştı.



ÖZGENER GELİYOR



Camiayı birleştirici bir ismin etrafında yeni bir oluşum planlanırken, daha önce adaylığı konuşulan İbrahim Akman'ın yanı sıra istifa eden başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun da yeni yönetime destek vermesi bekleniyor. Şehir dışında bulunan İzmir Ticaret Odası Başkanı Özgener'in bugün kente gelerek yeni yönetimi belirlemesi bekleniyor.



YERLİLERDEN FEDAKARLIK



Altay'da genel kurul öncesi futbolcu ödemeleri endişe yaratırken yerli yıldızların ödemeleri gecikmesine rağmen kulübe ihtarname göndermedikleri öğrenildi. Siyah-beyazlılarda tamamlanamayan 28 Nisan'daki kongrede Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetimin görev süresi sona ererken, yönetim yetkilerini devralan kongre divan kurulunun oyunculardan ödemeler konusunda süre istediği ifade edildi. Kongre divan kurulu, ödeme bekleyen Türk futbolculara, "Yeni yönetim kurulu oluşturulana kadar bekleyin. Merak etmeyin, 16 Mayıs'taki kongre sonrası ödemeleriniz yapılacak" mesajı verdi. Futbolcuların da bu konuşma üzerine kulübe ihtarname yollamadığı belirtildi.





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