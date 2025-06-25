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Altay'da Arda'dan veda mesajı

Altay ile olan sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan Arda Gezer, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Haziran 2025 13:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Arda'dan veda mesajı
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3'üncü Lig'e düşen Altay'da yeni sezon öncesi alacakları yatırılmayınca sözleşmesini tek taraflı feshederek yuvadan ayrılan Arda Gezer, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Futbola siyah-beyazlı kulübün altyapısında başlayıp 2020'de profesyonel sözleşme imzalayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, "6 yaşında spor okulunun kapısından içeri girdiğim, her yaş kategorisinde gururla formasını taşıdığım, mücadele ettiğim, yeri geldiğinde güldüğüm, yeri geldiğinde ağladığım Büyük Altay'dan ayrılmış bulunuyorum" dedi.

Üzerinde emeği geçenlere teşekkür eden Arda, "Başta değerli hocalarım olmak üzere üzerimde emeği geçen tüm yöneticilere, takım arkadaşlarıma ve kardeşlerime gönülden teşekkür ederim. Büyük Altay'ın en kısa sürede hak ettiği yerlere geleceğinden en ufak bir şüphem yok. Her zaman kalbimde olacaksın. Teşekkürler Büyük Altay" diye konuştu.

Geçen sezon oynadığı 21 maçın 10'unda ilk 11'de şans bulan Arda, toplam bin 6 dakika oyunda kaldı. Genç oyuncu siyah-beyazlı formayla 69 resmi müsabakada 1 gol kaydetti.



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