Altay araya moralli girdi

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 3 maçını kaybederek sezona kötü bir başlangıç yapan Altay, son 3 karşılaşmadan 5 puan çıkararak milli araya moralli girdi. İlk puanını 4'üncü haftada 1-1'lik skorla Adanaspor deplasmanında aldıktan sonra evinde Bodrumspor'u 2-0 yenerek galibiyetle tanışan siyah-beyazlılar, son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönerek çıkışını sürdürdü.



İzmir ekibi son 2 müsabakada kalesini gole kapatarak savunmasıyla sınıfı geçti. Malatya karşısında ikinci yarıda Eren, Yusuf ve Paixao ile yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen siyah-beyazlı takım, maçın son atağında rakibin topunun direkten dönmesiyle mağlubiyetten kurtularak 1 puana sevindi. Altay, milli maç nedeniyle lige verilen aradan sonra üst üste evinde Eyüpspor ve Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.



ENES'İN İLK MAÇ HEYECANI



Yeni Malatyaspor karşılaşmasının son anlarında oyuna giren Altaylı Enes Yetkin, ilk profesyonel maçına çıkmanın heyecanı yaşadı. Uzatmalarda Tolga'nın yerine oyuna alınan 17 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, geçen sezon U19 Ligi'nde 10 gol attı. Enes, sezon başında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

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