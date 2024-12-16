Alp Disiplini Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'da tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonu 2024-2025 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Avrupa Gençlik Oyunları (EYOF) ve FIS Milli Takım Seçmeleri tamamlandı.

Haber; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Alp Disiplini Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'da tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2024 15:33
Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2024-2025 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Avrupa Gençlik Olimpiyatları (EYOF) ve FIS Milli Takım Seçme Yarışmaları, Erzurum'da tamamlandı. Palandöken Kayak Merkezi'nde ikinci gün yarışlarına çıkan 45 sporcu, milli takıma girmek için mücadele etti.

Federasyon başkanı Ali Oto, sezon öncesinde milli takım sporcularını belirlemek için adil bir seçme yarışı düzenlediklerini belirterek, "Sezonun ilk organizasyonunu Erzurum'da düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Sorunsuz bir yarışı geride bıraktık. FIS ve EYOF milli takımlarımızın seçmelerini gerçekleştirdik. Sırada 14 ve 16 yaş altı kategorilerinde snowboard ve kayaklı koşu seçmeleri var. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery