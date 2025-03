Alp Aksoy, İtalya'da podyumu hedefliyor

Türkiye'nin genç milli sporcularından Alp Aksoy, 2025'e hızlı bir giriş yaparak dördüncü yarışına 5-9 Mart tarihleri arasında WSK Super Serisi ile İtalya'da çıkıyor.



Dünyanın en eski karting yarışlarından Industrie Kupası'nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma ünvanına sahip Alp Aksoy, 2024 yılında birçok farklı seride önemli başarılarına imza attı. Her yarışında bir adım daha ileriye giden Aksoy, 2025'te gelişim serilerinin en iyi takımlarından olan Prema Racing ile anlaştı. Genç yarışçı, yeni takımıyla üçüncü yarışına bu hafta sonu İtalya'daki Franciacorta Karting Pisti'nde çıkıyor. Aksoy, seride OK kategorisinde ve Prema Racing takımı ile yarışacak.



Milli sporcu Alp Aksoy, profesyonel yarış kariyerine 5 yaşında adım attı. Avrupa ve dünya karting şampiyonalarında aynı anda mücadele eden ilk ve tek Türk pilot olan Aksoy, yarışlarında kısa sürede podyumlara çıkmayı başardı. Aksoy, Türkiye Karting Şampiyonası, Türkiye Berat Türker Kış Kupası, CEE Avrupa Şampiyonası, WSK Super Master Series, FIA Karting Dünya Şampiyonası gibi birçok seride başarılar elde etti.



ALP AKSOY'UN WSK SUPER SERİSİ'NDEKİ DÖRDÜNCÜ YARIŞI İTALYA'DA



Formula 1'i hedefleyen genç pilotlar için önemli serilerden olan WSK Super Serisi, dünyanın dört bir yanındaki başarılı pilotların rekabetine ev sahipliği yapacak. Yarış haftası ile ilgili genç pilot, "Geçen yarışa yaşanan kazadan dolayı 22'nci başladım ve 17 aracı geçerek beşinci oldum. Daha iyi bir yarış geçirmek istiyoruz ve her gün daha iyiye gidiyoruz" dedi.