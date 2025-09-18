Almanlardan Galatasaray analizi!

Almanların ünlü Fussball Transfers sitesi, yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak olan Galatasaray 'ı analiz etti.

Yayınlanan detaylı analizde Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferleri Sane, İlkay Gündoğan ve Singo'nun yanı sıra takım dizilişine de yer verildi:

"Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'i rakipleri Fenerbahçe'nin on bir puan önünde lider tamamlamıştı . Bu yıl ise kulüp, beş maçta 15 puan ve 15:1'lik averajla şampiyonluk yolunda ilerliyor. Önemli yeni transferlerinden bazıları şimdiden farkını ortaya koydu."

LEROY SANE (29 / BAYERN MUNİH)

"Galatasaray transfer döneminin başlarında önemli bir yeni transfere imza atmayı başardı. Bayern Münih'te beş yıl geçirdikten sonra, 29 yaşındaki kanat oyuncusu Temmuz ayında bedelsiz olarak İstanbul Boğazı'na transfer oldu.

Son milli maç arasında teknik direktör Julian Nagelsmann tarafından kadroya alınmayan Alman milli oyuncu (70 maç), beş lig maçının her birinde ilk 11'de yer aldı ve şu ana kadar bir gol ve bir asist kaydetti."

İLKAY GÜNDOĞAN (34 / MANCHESTER CITY)

"Galatasaray'ın bedelsiz transfer edebildiği bir diğer DFB yıldızı Gündoğan'dı. 82 kez forma giyen eski Alman milli oyuncu, Avrupa'nın en büyük beş ligindeki transfer döneminin sona ermesinin ardından Manchester City'den Türkiye'ye transfer oldu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu şimdiye kadar sadece Eyüpspor'a karşı deplasmanda alınan 2-0'lık galibiyette forma giydi, ancak 90 dakikanın tamamında forma giydi. 34 yaşındaki oyuncu, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi ve beş İngiliz Ligi şampiyonluğu kazanarak dünya çapında bir kariyere sahip."

WILFRIED SINGO (24 / MONACO)

"Gala, bu yaz savunma hattına da takviye yaptı. Aslanlar, Singo için AS Monaco'ya 30 milyon avrodan fazla ödedi . 24 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, savunmada çok yönlü ve hem stoper hem de bek olarak oynayabiliyor. Ancak, güçlü oyuncu şu ana kadar sadece iki kısa maçta forma giyebildi."

UĞURCAN ÇAKIR (29 / TRABZONSPOR)

"Aslanlar, Ederson (32 / Fenerbahçe) ve Gianluigi Donnarumma (26 / Manchester City) gibi üst düzey kalecilerin peşindeydi; nihayetinde ligdeki rakipleri Trabzon'dan tam 27,5 milyon Euro'ya transfer ettikleri Çakır oldu.

29 yaşındaki oyuncu Almanya'da hâlâ pek tanınmasa da, Türk Milli Takımı formasıyla 33 maça çıktı. Gündoğan gibi Çakır da geçen hafta sonu ilk maçına çıktı. 1,91 metre boyundaki kaleci, kalesini gole kapattı."

HÜCUMDA GOL ATMA NİTELİKLERİ

"Aslanlar'ın bu yaz Napoli'den 75 milyon Euro'ya kalıcı olarak transfer ettiği Victor Osimhen ile İstanbul ekibi, dünyanın en iyi forvetlerinden birine sahip. Ancak 26 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, ayak bileğindeki burkulma nedeniyle Frankfurt maçında forma giyemeyecek.

Mauro Icardi'nin forvet pozisyonunu doldurması bekleniyor. 2022'den beri Galatasaray forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, golcülüğe karşı keskin bir yeteneğe sahip. Arjantinli oyuncu, 91 resmi maçta 86 sayıya (64 gol, 22 asist) katkıda bulundu ve bu sezon dört lig maçında üç gol attı."

YENİ LİDERLE KOMPAKT ORTA SAHA

"Galatasaray genellikle 4-3-3 veya 4-2-3-1 dizilişinde oynuyor. Kompakt orta saha, Lucas Torreira (29), Gabriel Sara (26) ve şimdi de Gündoğan'dan oluşuyor.

2018-2022 yılları arasında Arsenal ile sözleşmesi bulunan Torreira, genellikle defansif bir libero olarak görev yapıyor.

Teknik açıdan yetenekli Sara, merkezden hücuma katkı sağlamayı hedefliyor ve sıklıkla 10 numara olarak görev yapıyor.

Yeni transfer Gündoğan'ın savunmayı hücumla buluşturması ve Türk ekibinin oyun temposunu belirlemesi bekleniyor."