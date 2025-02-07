Allan Saint-Maximin: "Laf olsun diye geri dönmedim"

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Allan Saint-Maximin: 'Laf olsun diye geri dönmedim'
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07 Şubat 2025 21:40
Sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen ve devre arasında İtalyan devi Napoli'ye transferi son anda yatan yıldız oyuncu Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Maximin sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24 resmi maça çıkan Fransız yıldız, bu maçlarda 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.




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