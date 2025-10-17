17 Ekim
Alisson Becker'den Liverpool'a kötü haber

Galatasaray maçında sakatlanan Liverpool'un yıldız kalecisi Alisson Becker'in, Kasım ayındaki milli araya kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, Galatasaray'a karşı 30 Eylül'de oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşadığı sakatlık sonrası bir süre daha sahalardan uzak kalacak.
 
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 1-0 kaybedilen maçın 56. dakikasında sakatlanan Alisson, oyuna devam edememişti. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Manchester United maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında tecrübeli kalecinin son durumunu değerlendirdi.
 
Slot, "Alisson Becker, Manchester United maçında forma giyemeyecek." ifadelerini kullandı. Alisson'un Kasım ayındaki milli araya kadar sahalara dönmesi beklenmiyor.
 
Yıldız kalecinin yokluğunda kaleyi Giorgi Mamardashvili'nin koruması bekleniyor. Alisson'un tedavi süreci ise kulüp sağlık ekibinin kontrolünde devam ediyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
