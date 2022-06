Ali Tandoğan: 'Kazımcan Karataş 120 dakika koşar!'

"ALT LİGLERDE ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

"CENK ÖZKACAR TÜRKİYE'YE DÖNMESİN"

KAZIMCAN'IN ARTILARI VE EKSİLERİ NELER?

"RIDVAN YERİNİ RAHATLIKLA DOLDURUR"

"SAMET'İ TRABZONSPOR'A BEN ÖNERDİM"

"EMİRHAN VE ARDA BENİ ŞAŞIRTTI"

Futbolculuk döneminde Beşiktaş, Gençlerbirliği, Denizlispor, Bursaspor gibi köklü camialarda forma giyen, günümüzde de teknik direktör olarak futbola hizmet eden Ali Tandoğan,büyük kulüplerle anılangibi kariyerlerine katkı yaptığı isimleri değerlendirdi. Tandoğan, Emirhan İlkhan ve Arda Güler için de fikrini paylaştı.Teknik direktörlük kariyerinde artık tamamen Süper Lig'e odaklandığını ifade eden Ali Tandoğan, "Şu an için doğru yeri beklemedeyim. Beni isteyen her takıma değil, doğru yerlere gitmek istiyorum. Yıpranmak istemiyorum. Seçici olmak lazım. Ben insanların karşısına dürüst ve net şekilde çıkıyorum. Dürüst olmak işe yaramıyor! Kendimizi geliştiriyoruz. Her geçen gün futbolda yeni denemeler oluyor. Ben Süper Lig için hazırım. Gittiğim takımlarda zorluklar yaşadım. O zorlukta takımları taşıyabilmek çok önemlidir. Çok büyük bir sürpriz olmazsa alt liglerde çalışmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.Daha önce çalıştırdığı Altay'da teknik direktörlük yaparken genç oyuncuları oynatma cesareti gösterdiğini ifade eden genç teknik adam, "Altay'a gittiğimde oyunculara fırsat verilmiyordu. Önlerinde isim oyuncular vardı. Yer bulamıyorlardı. Ben oynatmaya gayret ettim. İbrahim cezalı duruma düştü. O dönem hakkımızı Cenk'ten yana kullandım. Cenk Özkacar'ı oynattığım dönemde izlediler ve kendisi Lyon'a gitti. Benden sonra çocuğu oynatmadılar. Ama izledikleri dönemden bildikleri için aldılar. Türkiye'ye dönmesin. Tecrübe kazandı, A Milli Takım'a gitti. Ben önünün açık olduğunu düşünüyorum" dedi.Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde uzun süre yer edinen Kazımcan Karataş hakkında da konuşan Ali Tandoğan, "Kazımcan'a da en ufak bir katkım olduysa ne mutlu.Kazımcan, yüksek tempoda oynamayı seven bir oyuncu. Koşu kapasitesi yüksektir. 120 dakika aynı tempo oynayabilir. Oynaya oynaya tecrübe kazanır. Milli Takım'da oynadı. Görev yaptığım dönemde gelecek vadeden bir oyuncuydu. Dokunuş yapmak mutlu etti beni" ifadelerini kullandı.Rıdvan Yılmaz'ın yerine Beşiktaş'a düşünülen Kazımcan'ın oynaması halinde yıldızlaşacağını söyleyen eski teknik direktörü, "Rıdvan'ın yerini doldurabilir. Rıdvan genç bir oyuncu. Yaşına göre iyi performans gösterdi. Uzun vadeli bakmak gerek. Gelecek vadediyor ve kalitesini ortaya koyuyor. 6.5 milyon Euro Türkiye şartlarına göre iyi. Kazımcan onun yerine düşünülüyorsa o noktaya oynaya oynaya getirilebilir. Eksikleri mutlaka var. Pozisyon bilgisini geliştirecektir. Çalışkan bir oyuncu. Gittiği her takımda oynayabilir" dedi.Şu anda Adana Demirspor'da forma giyen defans oyuncusu Samet Akaydın'ı Şanlıurfaspor'da çalışırken çok destekleyen Tandoğan, "Ben Samet Akaydın'ı Trabzonspor'a önerdim. Bu oyuncu, '1-2 senede olur' dedim. O dönem Trabzonspor bekletti. Veysel Sönmezsoy diye bir oyuncu çıkardık aşağıdan. Trabzonspor onu aldı. Böyle bir tercih yaptılar. Veysel de dikkati çeken bir oyuncudur. Genç oyunculara şans vermek gerek" açıklamasını yaptı.Ali Tandoğan, "Ben futbolcuyken Denizlispor Süper Lig'deyken oynama fırsatı buldum. Şimdi Emirhan İlkhan Beşiktaş'ta ve Arda Güler de Fenerbahçe'de buna erken başladı. Bu baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı önemli. Emirhan İlkhan ve Arda Güler beni şaşırttı! Beklenenden iyi çıktılar. İkisi de çok yetenekli. Emirhan da Arda da çok büyük oyuncu olacak. Ama istikrarlı devam eder ve kendilerini bozmazlarsa" diyerek sözlerini tamamladı.