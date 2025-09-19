19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
14:30
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Ali Koç'tan Dani Ceballos itirafı: "Gelmeye hazırdı ama..."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, NOW'da katılığı programda yaptığı açıklamada dünyaca ünlü futbolcu Dani Ceballos ile ilgili transfer itirafında bulundu.

calendar 19 Eylül 2025 11:40
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, NOW'da katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Koç, yaz transfer dönemindeki bir detayı da canlı yayında açıkladı.

Konuşmasının bir bölümünde transfer konusuna da değinen Ali Koç, dünyaca ünlü yıldızın transferini maliyeti nedeniyle gerçekleştirmediklerini belirterek isim de verdi.


ALİ KOÇ'TAN CEBALLOS İTİRAFI

Ali Koç, Real Madrid forması giyen orta saha oyuncusu Dani Ceballos'un yaz transer döneminde Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğunu ifade etti.

"GELMEYE HAZIRDI AMA..."

Başkan Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sponsorluk gelirlerini kırdırıp Bankalar Birliği'ni kapatabilirdik. Büyük transferler yapabilirdik ama büyük haksızlık olurdu bundan sonraki yönetimlere. Real Madrid'den Ceballos hazırdı gelmeye ama 4 yıl 47 milyon euro. Bunlara girmedik" ifadelerini kullandı. 

 
 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
