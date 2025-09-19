Ali Koç'tan Dani Ceballos itirafı: 'Gelmeye hazırdı ama...'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, NOW'da katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Koç, yaz transfer dönemindeki bir detayı da canlı yayında açıkladı.
Konuşmasının bir bölümünde transfer konusuna da değinen Ali Koç, dünyaca ünlü yıldızın transferini maliyeti nedeniyle gerçekleştirmediklerini belirterek isim de verdi.
ALİ KOÇ'TAN CEBALLOS İTİRAFI
Ali Koç, Real Madrid forması giyen orta saha oyuncusu Dani Ceballos'un yaz transer döneminde Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğunu ifade etti.
"GELMEYE HAZIRDI AMA..."
Başkan Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sponsorluk gelirlerini kırdırıp Bankalar Birliği'ni kapatabilirdik. Büyük transferler yapabilirdik ama büyük haksızlık olurdu bundan sonraki yönetimlere. Real Madrid'den Ceballos hazırdı gelmeye ama 4 yıl 47 milyon euro. Bunlara girmedik" ifadelerini kullandı.
