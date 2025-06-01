Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, devre arasında Paris Saint-Germain'den kiraladıkları savunma oyuncusu Milan Skriniar için girişimlere başladı.
SKRINIAR İLE GÖRÜŞTÜ
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Tadic ve Dzeko'nun veda töreni sırasında kiralık sözleşmesi sona eren Milan Skriniar ile özel bir görüşme yaptı. Koç, Slovak oyuncudan takımda kalmasını ve bonservisini almak istediklerini söyledi.
FİNALDE PSG BAŞKANINA BİZZAT İLETTİ
PSG-Inter maçı için Münih'e giden Ali Koç, Skriniar'ın bonservisini almak istediklerini yakın dostu olan PSG Başkanı'na bizzat iletti. Görüşmeler ilerleyen günlerde daha da hızlanacak.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Sarı-lacivertli formayı 23 maçta giyen yıldız stoper, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro ve kulübüyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
SKRINIAR İLE GÖRÜŞTÜ
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Tadic ve Dzeko'nun veda töreni sırasında kiralık sözleşmesi sona eren Milan Skriniar ile özel bir görüşme yaptı. Koç, Slovak oyuncudan takımda kalmasını ve bonservisini almak istediklerini söyledi.
FİNALDE PSG BAŞKANINA BİZZAT İLETTİ
PSG-Inter maçı için Münih'e giden Ali Koç, Skriniar'ın bonservisini almak istediklerini yakın dostu olan PSG Başkanı'na bizzat iletti. Görüşmeler ilerleyen günlerde daha da hızlanacak.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Sarı-lacivertli formayı 23 maçta giyen yıldız stoper, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro ve kulübüyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.