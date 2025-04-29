Alexis Sanchez'den Galatasaray itirafı!

Udinese forması giyen Alexis Sanchez, kariyerinde bir dönem Galatasaray'a transfer olmaya yakın olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Alexis Sanchez'den Galatasaray itirafı!
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29 Nisan 2025 20:20
Son güncelleme 29 Nisan 2025 20:30
Udinese forması giyen Alexis Sanchez, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Sanchez, kariyerinde bir dönem Galatasaray'a transferinin yakın olduğunu söyledi.

GALATASARAY İTİRAFI

Alexis Sanchez, "Bir ara neredeyse Galatasaray'a gidiyordum ama sonunda Inter'e transfer oldum. Galatasaray'da tutkulu ve iyi insanlar var. Futbol değişti. Geçmişte daha fazla tutku ve profesyonellik vardı. Bugün sadece pazarlama var. Sadece iyi oyuncu olmanız yeterli değil, pazarlamanız yoksa diğer oyuncular şans buluyor. Bu yüzden futbolun değiştiğini düşünüyorum. Şu anda fiziksel durumum ve mentalitem çok iyi." dedi. (Alexis Sanchez, Inter'de iki dönem forma giydi. 36 yaşındaki futbolcu, 2019'da kiralık olarak gittiği İtalyan ekibine 2023 yılında bonservisiyle imza attı.)

Sanchez, sözlerine, "Kariyerimde her zaman kazanmaya odaklı, şampiyonluk hedefleyen büyük takımlarda oynadım. Bu şekilde devam ediyorum. Şampiyonluk ve kazanma mentalitesi olmadan yaşamak benim doğama aykırı." diye devam etti.

GÖKHAN İNLER

Alexis Sanchez, birlikte futbol da oynadığı kulübün sportif direktörü Gökhan İnler ile ilgili, "Gökhan İnler ile birlikte oynadığımızda her antrenmanda ve maçta güçlü bir adamdı ama şimdi işi daha zor. İtalya, İngiltere, Fransa veya İspanya'da yetenek bulmak zor. O iyi bir insan ve iyi bir profesyonel." sözlerini sarf etti.

Alexis Sanchez, bu sezon Udinese'de 11 maçta süre buldu. Şilili futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ve asist katkısı yapamadı.

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