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Alexandre Pato, Brezilya'ya dönüyor!

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın ilgilendiği Pato, Brezilya'nın Santos takımına gitmeye çok yakın.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Alexandre Pato, Brezilya'ya dönüyor!
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05 Şubat 2019 18:47
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde görüştüğü isimlerden biri olan Pato için sürpriz transfer iddiaları geldi.

Brezilya basınının haberine göre Santos Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Pato ile transfer için görüştü. Çin'in Tianjin Quanjian takımında oynayan ve ayrılmak isteyen Pato'nun da Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

29 yaşındaki futbolcunun Çin'de yıllık 5 milyon euro maaş kazanması ise transferin önündeki en büyük engel olarak gözüküyor.

Çin ekibi ile sözleşmesi 2019 sonunda bitecek olan Pato, devre arası transfer döneminde Galatasaray ile görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

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