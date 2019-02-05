Alexandre Pato, Brezilya'ya dönüyor!

'ın devre arası transfer döneminde görüştüğü isimlerden biri olaniçin sürpriz transfer iddiaları geldi.Brezilya basınının haberine göre Santos Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Pato ile transfer için görüştü. Çin'in Tianjin Quanjian takımında oynayan ve ayrılmak isteyen Pato'nun da Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.29 yaşındaki futbolcunun Çin'de yıllık 5 milyon euro maaş kazanması ise transferin önündeki en büyük engel olarak gözüküyor.Çin ekibi ile sözleşmesi 2019 sonunda bitecek olan Pato, devre arası transfer döneminde Galatasaray ile görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.