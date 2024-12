Alex de Souza: 'İstifa etmeyi hiç düşünmedim'

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza, teknik direktörlük görevinin çok zor olduğunu, Antalyaspor'dan istifa etmeyi de hiç düşünmediğini kaydetti.



Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi alıp, 21 puanla 9'uncu sırada yer alan Antalyaspor, ligin ikinci yarı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde başlayacak. Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, ligin ilk yarısının sona ermesinden sonra Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"UMARIM GÜZEL GEÇER"



Sezonun ilk yarısını değerlendiren Alex de Souza, "Gelecek hafta Antalya'da çalışmanın 6'ncı ayını dolduracağım. Burada çalışmaktan dolayı memnunum. Ligin ilk yarısının bitmesi için Eyüpspor ve Trabzonspor maçı var, daha sonrası için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte iyi zamanlarımız ve kötü günlerimiz oldu. Kaybettiğimiz ve kazandığımız maçlar oldu. Her şey futbol içerisinde oldu. Umarım bundan sonrası da aynı şekilde devam eder. Bundan önceki buluşmamızda burada kısa bir süre geçmişti. Ne kulüple ilgili ne de takımla ilgili çok fazla bilgim vardı. Bugün itibariyle çok bilgim var. Bunların yanında Türkiye'de yeniden çalışma şansımdan dolayı Antalyaspor ve yönetimine teşekkür etmek isterim. 6 aydır güzel günlerimiz oldu. Bundan sonrası da umarım güzel geçer" dedi.



"DAHA SIK YAPMALIYIZ"



Basın toplantılarının uzunluğunun kendisiyle alakalı olmadığını ifade eden Alex, "Kesinlikle bu basın toplantılarını daha sıklıkla yapmamız lazım. Basın bize ne kadar yakın olursa biz de çalışmalarımızı daha iyi anlatabiliriz. Bununla birlikte bunun benim elimde olmadığının bilinmesini isterim. Ne kadar birbirimizle yakın olursak bizim çalışmalarımızı daha iyi anlatmamıza neden olur. Şuna açıklık getirilmesini isterim. Ne kadar yakın olursak, o kadar açıklık olacağını bilmenizi isterim ama benim üzerimde yetkili merciler var ve basın toplantılarına çok fazla karışma şansım olmuyor." diye konuştu.



"SADECE 1 OYUNCU GELDİ"



Kadro planlamasında istediği transferlerden sadece defans oyuncusu Thalisson'un alındığını ifade eden Brezilyalı çalıştırıcı, "Yaz transfer döneminde gelen diğer oyuncular kulüp tarafından belirlenen oyunculardı. Çalışma sistemi şu şekildeydi. Ben kulübe istediğim tarzdaki oyuncuları sundum ve oradan gelen sadece Thalisson'du ve diğerleri ise istediğim tarzdaki oyunculardı. Kafamda yansıtmak istediğim oyunun oranı çok düşük. Yansıtmak istediğim oyun için kadromda o oyuncular bulunmuyor. Hızlı bir oyuncu söylemek isterim ama bizim takımda hızlı bir oyuncu yok. Dediğim gibi kafamdaki oyunu yansıtabilmek için oyuncu kadromuz yok ama eldeki oyuncularla bunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Takımımızda 25-26 oyuncu var ve en iyi verimi almak adına sahaya bunları sürüyoruz" dedi.



"TRANSFER KONUSUNDA SIKINTILARIMIZ VAR"



Transfer konusunda sıkıntılar yaşadıklarını ve transfer yasakları bulunduğunu ifade eden Alex, kulübün de zor zamanlar geçirdiğini kaydetti. Alex de Souza, "Kulübün içinde bulunduğu bir zorluk var. Transfer tahtasının kapalı olma durumu var. Bunları hepsi yüzleşmemiz gereken bir durum. Bu sorunları konuşarak geçiriyoruz. İhtiyacımız olan oyuncular ve bunları kulübe bildiriyoruz ama karar mercisi kulüp. Benim istediğim karakterdeki oyuncular var. Mesela hızlı oyuncu karakteri bunlardan bir tanesi. Bunları almak isterken para gerekiyor. Bunların hepsinin ortasında bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bunların hepsinin üzerinde transfer yasağı var. Yönetim bununla yüzleşecektir ve ona göre hareket edecektir. Bunların hepsinin üzerine kadromuzda yer alan tüm oyuncularla en iyi oyunumuzu yansıtmaya çalışacağız. Stoper mevkimizde de sorunumuz var. Bu bölgede kısıtlı oyuncumuz var. Benim düşüncem elimizde olan oyuncularla önümüzdeki Eyüpspor maçına en iyi şekilde sahaya çıkmak" şeklinde konuştu.



"TEKNİK DİREKTÖRLÜK DAHA ZOR"



Teknik direktörlüğün futbolculuktan çok çok zor olduğunu belirten Alex de Souza, "Bunun karşılaştırmaya bile değmez, teknik direktör olmak çok daha zor. Ben oyuncuyken sadece kendimden sorumluydum. Teknik direktör olduğunuzda ise 25 oyuncudan sorumluyum. Onların çok fazla şeyiyle uğraşmam gerekiyor. Sorumluluklarınız bu seviyede daha da artıyor. Oynamak daha eğlenceli ve basit bir oyun" dedi.



"İSTİFAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"



Antalyaspor'a geldiği günden bu yana istifayı giç düşünmediğine dikkat çeken Alex, "Hiç düşünmedim ve 2 yılık sözleşmem var. Sözleşmemin sonuna kadar buradayım. Taraftarlar bazen takım kötü gittiğinde ve kaybettiğinde görevli mercileri istifaya davet edebilir. Bu gayet normal ve bizimde görevimiz onları memnun etmek ve bu düşüncelere kapılmamalarını sağlamak" diye konuştu.



Agresif, hızlı ve düzenli bir oyunu sahaya yansıtmak istediklerini kaydeden Alex de Souza, "Öncelikle şöyle agresif ve hızlı bir şekilde top çalan, hızlı atağa çıkan bir takım olmasını ve bunu oynatmak isterdim. Şuan ki oyuncu grubuyla da bunu yansıtmaya çalışıyorum. Düzenli bir takım oluşturmayı hedefliyorum. Son maçlarda da bunları görebilirisiniz. Bütün oyunculardan en iyi verimi almak istiyoruz. Ligin ilk maçlarında Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kötü götürdük ve 9 gol yedik. İçinde bulunduğumuz durum var ve bunu göz önünde bulunduruyoruz. Bütün bunların ortasında sakatlıklar gibi bazı durumlar oluyor ve bu bizi çok üzüyor. Analizlere bakarken soğukkanlı olmak gerekiyor. Çünkü bu şekilde olunca doğru kararlar verebiliriz. Şuana kadar Antalyaspor'da kalmaktan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.



"HAKEMLERE SÖZ SÖYLEMEK BENİM GÖREVİM DEĞİL"



Düzenli bir takım hayali ile çalıştığını ifade eden Alex, "Düzenli bir takım ve oyun oluşturmayı hedefliyorum. Erdoğan Yeşilyurt sezonu kapattı. Burak İngenç sakatlandı, futbolda bunlar oluyor. Çözüm bulmak gerekir. Biz bunun için varız. Ramzi Safuri 40 maçta 1 golü var, 1 gol de penaltıdan kaçtı. Ben şuana kadar her şeyden memnunum. Musa Nizam ve Anderson ise zaman zaman iyi ve kötü görüntü çizdiler. Dışarıda kaybetmek kötü bir sonuç. Fiziksel olarak daha az güce sahibiz. Bunlar deplasmanda puan almamızı zorlaştırıyor. Maç maç analiz etmek daha doğru olur. Dışarıda kaybedilen puanlar bizi de endişelendiriyor. Hakemlere söz söylemek benim görevim değil. İyi oyuncularımız var. Önümüzde zor maçlar olacak. Gaziantep maçında zor bir maç geçirdik. Fiziksel anlamda güçlü bir takıma karşı oynadık. Lig maçı ve Kocaeli maçı olacak. Dar olan bir oyuncu kadromuz var. Biz elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer verdi.



"3 MAÇTAN 0 PUAN ALIRSAM GÖNDERİLEBİLİRİM"



Antalyaspor'un her zaman sahaya çıktığında galibiyet hedeflediğini dile getiren Souza, "Önümüzde 3 maçlık seri var. Eyüpspor, Kocaelispor ve Trabzonspor maçları var. Bu 3 maçta hedefimiz 9 puan, eğer 0 puan alırsam yönetim beni gönderebilir. Alanyaspor maçını çevirmemiş olsaydım belki şu an burada oturmuyor olurdum" dedi.



Genelde tesislerden çıkmadığına değinen Souza, "Burada teknik ekip, yönetim ve oyuncularla görüşmeler yapıyorum. Antalyalıların ilgisine teşekkür ediyorum ama genelde buradan dışarı çıkmıyorum. Milli Takım arasındaki tatillerde dışarı çıktım" diye konuştu.



"ÇÖZMEMİZ GEREKEN SORUNLAR VAR"



Alex de Souza, deplasmanda az puan kazanmalarının kötü olduğunu belirterek, bu sorunu aşmak için daha fazla çalışacaklarını kaydetti. Türkiye Kupası'ndaki hedefini de açıklayan Alex de Souza, "Zor maçlar olacak dar oyuncu grubumuz var. Gaziantepspor maçında zor bir süreç yaşadık ondan önce kupada Muşspor ile oynadık. Lig ve kupa maçımız olacak. Elimizdeki oyuncularla en iyi 11'i sahaya süreceğiz. Kupada zor maçlarımız olacak" dedi.



Ligde hedefinin en baştan beri hep aynı olduğunu, kazanan bir takım oluşturma amacında olduğunun altını çizen Souza, "Sahaya her maçı kazanabilecek en iyi 11'i çıkarmaya çalışıyoruz. Galibiyet ve mağlubiyete göre her hafta yeriniz değişiyor. Çözmemiz ve yönetmemiz gereken sorunlarımız var" ifadelerini kullandı.