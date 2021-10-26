Aleksandar Djordjevic: "Savaşıyoruz"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Barcelona maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aleksandar Djordjevic: 'Savaşıyoruz'
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26 Ekim 2021 23:06
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Barcelona'ya son topta 76-74 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Oyuncuların eforundan memnun olduğunu belirten Sırp teknik adam, "Savaşıyoruz, gerçekten savaşma ruhunu ortaya koyuyoruz. Oyuncularımla gurur duyuyorum bir kez daha. Sportmenlik dışı fauller bizi öldürüyor, bu bölümlerde daha akıllı olmalıyız. Harika bir takıma karşı oynadık, çok silahları vardı. Bir süreçteyiz, çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


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