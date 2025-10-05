Alaves, Elche'yi 3 golle devirdi!

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Alaves, evinde Elche'yi ağırladı.
Estadio Mendizorrotza'da oynanan mücadeleyi Alaves, 3-1 kazandı.
Alaves'e galibiyeti getiren golller 76. dakikada Carlos Vicente(p), 81 dakikada Toni Martinez ve 90+5. dakikada Lucas Boye'den geldi. Elche'nin tek golünü 90+3'te Andre Silva kaydetti.
Elche'de 79. dakikada David Affengruber kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Alaces ligdeki puanını 13'e çıkarırken Elche ise 11 puanda kaldı.
Alaves, ligin 9. haftasında Valencia'yı konuk edecek. Elche ise ev sahibi olacağı mücadelede Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.
