Trendyol Süper Lig ekiplerinden, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Portekizli'yı getirdi.Turuncu-yeşilli kulüp, Sporting B ile yollarını ayıran Joao Pereira ile Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törenle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, kısa sürece önce ayrıldıkları teknik direktörleri Sami Uğurlu ve ekibine Alanyaspor'a verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.Boşalan teknik direktörlük koltuğuna anlaştıkları Pereira'yı getirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "" dediÇavuşoğlu, Pereira'nın takıma bir enerji katacağını inandığını kaydederek, anlaşmanın Alanyaspor ve yeni hocaları için hayırlı olması temennisinde bulundu.Portekizli teknik direktör Joao Pereira ise Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu belirtti.Türkiye'de bulunduğu dönemlerde çok mutlu olduğunu anlatan 41 yaşındaki teknik adam, "" diye konuştu.Pereira, karakteri olan bir takım yaratmayı düşündüğünü kaydederek, "" ifadelerini kullandı.Alanyaspor'da tanıdığı oyuncu olup olmadığı ve ligin kalan 10 haftasında hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine yönelik soruya ise Pereira, Alanyaspor'daki oyuncuların çoğunu tanıdığı cevabını verdi.Türkiye'den ayrıldığından beri Türkiye ligini izlemeye devam ettiğini anlatan Pereira, şunları söyledi:."Sporting B takımında görev yapan 41 yaşındaki teknik adam, Ruben Amorim'in Manchester United'a transfer olmasının ardından kısa bir süreliğine Sporting Lizbon A takımının başına geçmişti. Pereira yönetimindeki Sporting, çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Rui Borges'in Sporting'in yeni teknik direktörü olmasıyla birlikte Pereira, yeniden Sporting B takımına dönmüştü.Teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açan Pereira, futbolculuk döneminde Valencia, Sporting ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerde forma giymişti.