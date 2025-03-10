Alanyaspor'dan koridorda yaşanan olaylar için açıklama!

Alanyaspor Genel Direktörü Mevlüthan Çavuşoğlu, Galatasaray maçının ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "Koridorda çok büyütülecek bir şey olmadı. İlk yarı bittiğinde Galatasaray'ın hakeme tepkisi oldu. Günay Güvenç itirazlarda bulundu, ben de 'Sen sporcusun, içeri gir' dedim. Sonra Galatasaray ile jandarma ve güvenlik güçleri arasında tartışma oldu, 'Neden hakem ile aramıza giriyorsunuz' dediler. Jandarma o sırada görevini yaptı, araya set çekti." dedi.
Açıklamalarına devam eden Mevlüthan Çavuşoğlu, "İkinci yarı başlarken dördüncü hakem geldi ve 'Hakem sizi attı' dedi. Günay ile şaşırdık, aramızda bir şey olmadı. Hakeme sorduk, 'Ben gerideydim, görmedim' dedi. İkimiz de atılacak bir şey yapmadık. Okan Hoca da sinirliydi, biraz serzenişte bulundu ve soyunma odasına gitti." diye konuştu.
"HAKEMLİK BİR ŞEY YOK"
Mevlüthan Çavuşoğlu, "Hakemlik bir şey yok, kimse hakeme bir şey diyemez. Skorun verdiği durumdan dolayı Galatasaray, hakemi devre arası bekledi. Onların bileceği iş. TFF ve Disiplin Kurulu, Günay ve benim adıma bu cezayı düzeltmeli." açıklamasında bulundu.
"NORMAL BİR İTİRAZ ETTİ"
Mevlüthan Çavuşoğlu, ayrıca, "Okan Hoca, hakeme itiraz etti ve yönetimini beğenmediğini söyledi. Sonrasında da içeri gitti. Normal bir itiraz etti, kapatalım konuyu. Sahada olanları anlattım, objektif yorum yaptım. Alanyaspor idarecisiyim. Doğru yorumlar yapın, doğru konuşun!" dedi.
Çavuşoğlu, "Koridorda çok büyütülecek bir şey olmadı. İlk yarı bittiğinde Galatasaray'ın hakeme tepkisi oldu. Günay Güvenç itirazlarda bulundu, ben de 'Sen sporcusun, içeri gir' dedim. Sonra Galatasaray ile jandarma ve güvenlik güçleri arasında tartışma oldu, 'Neden hakem ile aramıza giriyorsunuz' dediler. Jandarma o sırada görevini yaptı, araya set çekti." dedi.
Açıklamalarına devam eden Mevlüthan Çavuşoğlu, "İkinci yarı başlarken dördüncü hakem geldi ve 'Hakem sizi attı' dedi. Günay ile şaşırdık, aramızda bir şey olmadı. Hakeme sorduk, 'Ben gerideydim, görmedim' dedi. İkimiz de atılacak bir şey yapmadık. Okan Hoca da sinirliydi, biraz serzenişte bulundu ve soyunma odasına gitti." diye konuştu.
"HAKEMLİK BİR ŞEY YOK"
Mevlüthan Çavuşoğlu, "Hakemlik bir şey yok, kimse hakeme bir şey diyemez. Skorun verdiği durumdan dolayı Galatasaray, hakemi devre arası bekledi. Onların bileceği iş. TFF ve Disiplin Kurulu, Günay ve benim adıma bu cezayı düzeltmeli." açıklamasında bulundu.
"NORMAL BİR İTİRAZ ETTİ"
Mevlüthan Çavuşoğlu, ayrıca, "Okan Hoca, hakeme itiraz etti ve yönetimini beğenmediğini söyledi. Sonrasında da içeri gitti. Normal bir itiraz etti, kapatalım konuyu. Sahada olanları anlattım, objektif yorum yaptım. Alanyaspor idarecisiyim. Doğru yorumlar yapın, doğru konuşun!" dedi.
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