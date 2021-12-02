Katar takımı Al Sadd, Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mustafa Muhammed'i transfer etmek için Zamalek ile görüşmelere başladı.



Arap basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın 4 milyon dolar satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiraladığı ve opsiyon kullanılmazsa Zamalek'e geri dönecek olan Mustafa Muhammed için Al Sadd da devreye girdi.



Daha önce Mustafa Muhammed'e yıllık 4 milyon euro maaşlı bir teklif yapan Al Sadd, bu transferde istediği sonuca ulaşamamıştı. Mısırlı golcünün tercihinin Avrupa olduğu ve Galatasaray'da kalmazsa yine Avrupa'ya transferi tercih edeceği belirtildi.



Al Sadd'ın ise bu transferde ısrarcı olacağı ve sonuna kadar Mustafa Muhammed'i bekleyeceği kaydedildi.



24 yaşındaki Mısırlı oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 13 gol atıp 1 asist yaptı.





İLGİLİ VİDEO