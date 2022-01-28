Aksiyon dolu Ekvador - Brezilya maçında kazanan çıkmadı

Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu 15. haftasında Ekvador ile Brezilya karşı karşıya geldi.Estadio Rodrigo Paz Delgado Stadı'nda oynanan maç baştan sona goller ve kartlarıyla çok konuşuldu ve karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.Maçta Brezilya 6. dakikada öne geçerken 15. dakikada Ekvador'dan Dominguez kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 20. dakikada ise Brezilya'dan Emerson Royal, ikinci sarı karttan kırmızı kartla atıldı. 31. dakikaya gelindiğinde ise Alisson, Fenerbahçeli Valencia'ya yaptığı hareketle kırmızı kart gördü ve penaltı kararı verildi. VAR incelemesinin ardından her iki karar da iptal edildi ve ilk yarı 1-0 Brezilya üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarıda Ekvador gol bulmak için büyük çaba sarf etti ve 75'te Felix Torres maça eşitliği getirdi. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Brezilya kalecisi Alisson, bu kez Preciado'ya yaptığı harket nedeniyle penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kartla cezalandırıldı. VAR incelemesiyle bir kez daha her iki karar da iptal edildi ve sahalarda ender rastlanan bu karşılaşma 1-1 sona erdi.Öte yandan Fenerbahçeli Enner Valencia, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika görev yaptı.Bu sonuçla Brezilya 36 puana yükselirken Ekvador ise 24 puana çıktı. Brezilya Dünya Kupası biletini daha önce elde etmişti. Ekvador'un ise Dünya Kupası'na katılmak için şansı halen devam ediyor.