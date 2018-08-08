Akhisarspor'un Süper Lig'de 7. sezonu

TFF Süper Kupa şampiyonu olarak 2018-2019 sezonuna başlayan Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de 7. kez yer almaya hazırlanıyor.Geçen sezon Okan Buruk yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, teknik direktör değişikliğine gidilmesinin ardından, 2018-2019 sezonuna Safet Susic idaresinde TFF Süper Kupa'yı müzesine götürerek start verdi.Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan itibaren katılacak olan Akhisarspor, kadrosuna şimdiye kadar Güray Vural, Elvis Manu, Avdija Vrsajevic ve Josue Pesqueira'yı dahil etti.Bu yıl 7. sezonunu geçireceği Süper Lig'de 204 maça çıkan Ege temsilcisi, bu karşılaşmalarda 68 galibiyet, 56 beraberlik ve 80 yenilgi aldı. Rakip fileleri 253 kez havalandıran yeşil-siyahlılar, kalesinde 286 gol gördü.Bu sezona kadar 93 futbolcunun mücadele ettiği Akhisarspor'da Bruno Mezenga, çıktığı 115 maçla ligde en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor.Bruno'yu 107 maçla bu sezon takıma dönen Güray Vural, 103 müsabakayla Merter Yüce ve 97 maçla da halen takımda bulunan Caner Osmanpaşa takip ediyor.Ege temsilcisinde forma giydiği 2 sezonda 39 maça çıkan Yunan golcü Theofanis Gekas, attığı 24 golle en golcü isim konumunda yer alıyor. Gekas'ı 23 golle Hugo Rodallega, 21 golle de Bruno takip ediyor.Kadroda yer alan oyuncular arasında en fazla gole sahip isimler ise 10 kez rakip fileler havalandıran Güray Vural ile 9 kez skor üreten Bilal Kısa.Yeşil-siyahlı ekip, Safet Susic öncesi Süper Lig'de 6 farklı teknik adamla maça çıktı.Akhisarspor, geride kalan sezonlarda Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Reşit Akçay, Roberto Carlos, Cihat Arslan, Tolunay Kafkas ve Okan Buruk ile Süper Lig'de mücadele verdi.Ege temsilcisinde, 2018-2019 sezonu için Okan Buruk ile anlaşma sağlanamadı ve takımın başına Safet Susic getirildi.Akhisarspor'la Süper Lig'de 68 maça çıkan Hamza Hamzaoğlu, en fazla görev yapan teknik adam oldu. Yeşil-siyahlı takımla 43 lig müsabakasında yüzde 42 galibiyet oranı yakalayan Okan Buruk, en başarılı isim konumunda bulunuyor.