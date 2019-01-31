Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Beşiktaş ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleriyle başlayıp dibe demir atan Akhisarspor, pazar günü konuk edeceği lider Medipol Başakşehir'i son 10 maçta sadece 1 kez yenebildi.



Bu periyotta turuncu-lacivertlileri sadece 2016-2017 sezonunda Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 2-1 mağlup eden Akhisarspor 7 yenilgi, 2 beraberlik elde edebildi. Akhisarspor rakibiyle oynadığı son 4 remsi müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı. Geçen sezon Başakşehir Akhisarspor'u iki maçta da 2-1'lik skorla devirirken, sezonun ilk yarısında Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç 3-1 Başakşehir'in lehine sonuçlandı. Kurtuluş mücadelesi yolunda mutlak galibiyete ihtiyaç duyan yeşil-siyahlılarda savunma ise adeta çöktü.



Akhisarspor'da Başakşehir müsabakası öncesi Caner ve yeni transfer Cocalic cezalı duruma düşerken, Mustafa Yumlu ve Dany'nin sakatlıkları sürüyor. Teknik direktör Cihat Arslan'ın stoperlerde kime görev vereceği merak konusu oldu. Büyük sıkıntı yaşayan Arslan'ın Antalyaspor'dan gelen Musa Nizam ve Sissoko'yu göbekte oynatması bekleniyor.



Öte yandan ara dönemde Kayserispor'dan Rotman, Osmanlıspor'dan Cikalleshi, Antalyaspor'dan Musa, Mechelen'den Cocalic ve Trabzonspor'dan Zeki'yi renklerine bağlayan Ege ekibinde başkan Hüseyin Eryüksel, takviye çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı.